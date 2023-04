x x

SOLARO – “Donna, vita, libertà”: Con questo slogan si è aperta la fiaccolata di venerdì 31 marzo che si è conclusa alla sala Polifunzionale di via San Francesco.

Hanno partecipato all’evento le attiviste iraniane Reyhane Tabrizi e Azade Soleimane che hanno illustrato la rivoluzione non violenta che il loro popolo sta sostenendo anche a fronte della feroce repressione da parte del governo teocratico del presidente Khameini. Presente fra il pubblico anche l’artista Delshad Marsous un’altra donna tenace e senza paura, che a volto scoperto, rivendica quotidianamente e con forza i diritti oppressi delle sue connazionali con la celebre frase “Bring our colour, bring our back, bring our culture back, bring our Iran back, bring our freedom back”(riporta il nostro colore, riporta il nostro passato, riporta la nostra cultura, riporta il nostro Iran, riporta la nostra libertà).

Le attiviste hanno ricordato ai presenti l’importanza di dare voce al popolo iraniano attraverso iniziative come queste. Hanno bisogno di rivendicare il loro essere iraniane e la loro millenaria cultura persiana. Rivogliono la libertà persa dal 1979 dopo la destituzione dell’allora scia di Persia.

Durate la serata Amnesty International di Saronno ha parlato di esperienze positive di liberazione di attivisti iraniani ed ha invitato a firmare la tre petizioni che riguardano altri attivisti in carcere da anni solo perché hanno osato esprimere il proprio pensiero. Numerose le Associazioni presenti che hanno sostenuto e contribuito alla buona riuscita dell’evento.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Solaro che ha dato un significativo sostegno. Il sindaco Nilde Moretti e la Giunta Comunale, oltre a sostenere l’evento, hanno presenziato e dato significativi contributi durate la serata.

Numeroso e attento il pubblico presente in sala circa 200 persone.

Il gruppo di donne solaresi che si richiamano al movimento Donne, Vita, Libertà intende promuovere in futuro altri eventi con lo scopo di mantenere alta l’attenzione su questa rivoluzione anche facendo rete con altre Associazioni dei Comuni limitrofi.

