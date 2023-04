x x

SARONNO – Nella mattinata di ieri, il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco Laura Succi hanno incontrato per una chiacchierata Angelo Centemeri, da 40 anni a Saronno,

Prevosto dal 1982 al 2007, docente apprezzato all’UniTre e da 16 anni cappellano alla casa di riposo Gianetti. Don Angelo ha compiuto 93 anni lo scorso 2 aprile, ma il suo contributo alla comunità saronnese rimane prezioso, come quello dei tanti concittadini di valore che, come lui, hanno ricevuto l’onorificenza cittadina.

La disamina del quotidiano da parte di don Angelo ha toccato vari argomenti: dai bisogni sempre più pressanti delle famiglie, alla difficoltà nell’avviare un dialogo con i ragazzi, dalla necessità di coinvolgere attivamente persone e associazioni nella vita di comunità, a quella di accogliere in maniera generosa e pro-attiva gli stranieri, così come è avvenuto con le prime immigrazioni quando lui era Prevosto della città.

“Fra l’altro – racconta Don Angelo – abbiamo tutti il dovere di apprezzare il grande lavoro che le donne straniere stanno svolgendo con i nostri anziani. Io lo vedo quotidianamente alla Casa di Riposo Gianetti, dove il personale si prende cura degli ospiti con amore e dedizione. Nonostante, infatti, l’emergenza sanitaria sia rientrata, all’interno delle residenze di risposo l’attenzione è rimasta alta ed l’apertura all’esterno avviene ancora con grande prudenza per queste strutture che accolgono anziani sempre più soli: è invece necessario che le case di riposo si aprano alla città e promuovano uno scambio con chi sta fuori”.

“Nel 2005 l’Amministrazione comunale ha conferito a monsignor Angelo Centemeri la civica benemerenza la Ciocchina – ricorda il sindaco Angelo Airoldi- quale riconoscenza per il suo prezioso lavoro a favore dell’intera città di Saronno. Oggi, alla veneranda età di 93 anni, ci è piaciuto ricordare con lui quei momenti quale augurio per anni ancora lunghi in mezzo a noi. Ad multos annos, don Angelo”.

