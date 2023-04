x x

SARONNO – Mattinata di code e rallentamenti per gli automobilisti che si sono trovati ad attraversare la città degli amaretti oggi mercoledì 5 aprile. Sul fronte parcheggi e viabilità la giornata è stata difficile in tutta la città per la presenza del mercato settimanale e l’iniziativa degli studenti per la pace. A rendere difficoltosa la circolazione nella zona sud della città sono stati però i cantieri. In questi giorni sono in corso in cantiere in via Miola, via Piave e via Bergamo a cui stamattina si è aggiunto quello per il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali lungo via Manzoni.

La presenza degli operai che hanno, per poter eseguire i lavori, ridotto le carreggiate hanno creato code e rallentamenti che nemmeno la presenza della polizia locale ha potuto risolvere completamente. Situazione migliorata solo intorno a mezzogiorno quando la parte più invasiva dei lavori era termina e così è stata ripristinata la circolazione.

