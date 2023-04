x x

SARONNO – Dopo il gigantesco incendio della notte fra lunedì e martedì nel Parco delle Groane, per il quale sono ancora in corso le opere di spegnimento, torna l’allarme per le particolari condizioni meteo che potrebbero favorire nuovi episodi del genere.

“Per il pomeriggio di oggi 5 aprile si attende un flusso di correnti settentrionali più fredde e secche che porteranno condizioni stabili e soleggiate ovunque, salvo sporadici addensamenti pomeridiani tra la Valcamonica e le Prealpi bresciane, con possibili brevi e isolate precipitazioni. Si prevedono venti orientali deboli o moderati in particolare sulla pianura e in Appennino – fanno sapere dal servizio meteo di Regione Lombardia – Per la giornata di domani 6 aprile permarranno, sul territorio regionale, condizioni di stabilità con parziale aumento delle nubi dal pomeriggio, ma senza precipitazioni. Si attende ventilazione debole e temperature in generale aumento. Si confermano quindi i codici emessi con il documento di allerta con estensione, per Il codice arancione a partire dal pomeriggio di oggi 5 aprile, alla Pedemontana occidentale, mentre per il codice giallo alla pianura occidentale. Si segnala quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale rimarranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce in Oltrepò pavese e Pedemontana occidentale (zone con codice colore di allerta arancione). Sulle aree alpine, prealpine e di pianura occidentale, in cui è presente un codice di allerta gialla, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta”.

Secondo gli attuali scenari previsionali, si confermano le prime possibili precipitazioni maggiormente diffuse e significative a partire dalla mattinata di venerdì 7 aprile, che potranno determinare una possibile riduzione del grado di pericolo e di conseguenza del rischio incendi boschivi sul territorio regionale. Tale scenario sarà comunque oggetto di rivalutazione nella giornata di domani 6 aprile.

