SOLARO – “L’incendio in via di bonifica tra Limbiate e Cesate ha posto purtroppo ancora una volta all’attenzione della pubblica opinione la fragilità del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea tutto l’anno e in particolare in queste lunghe settimane di clima secco e di vento. Nell’avvicinarsi delle giornate di festa per Pasqua e Pasquetta come da tradizione in tanti vorranno mangiare all’aperto. Come ogni anno ogni giorno giungono al Parco richieste di informazioni circa la possibilità di fare picnic e accendere griglie all’interno del Parco delle Groane”. Los i legge in un comunicato dell’ente parco, che ha sede alla Polveriera di Solaro.

Proseguono dal parco: “La prima indicazione da dare riguarda le condizioni meteo, climatiche e le emergenze incendi in corso. Nei primi tre mesi dell’anno sono già bruciati 15 ettari di prati e boschi, lo scorso anno in 12 mesi gli incendi avevano intaccato 30 ettari di Parco. Numeri che impongono oggi più che mai il rispetto del regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso del Parco Groane che potete consultare in toto sul nostro sito (parcogroane.it) nella sezione Regole Piani. All’interno della nostra area protetta vi sono apposite aree attrezzate per il pic-nic (per individuarle basta scaricate la cartina, sempre dal sito, nella sezione Mappa oppure si può passare a ritirarla gratuitamente nella sede del parco). Il Parco non gestisce alcuna prenotazione per le aree”.

L’eventuale barbecue (sono assolutamente vietati i fuochi a terra) va portato da casa. Ci si deve munire di una tanica d’acqua per spegnere le braci, evitare in ogni modo di posizionarsi sotto le fronde degli alberi e bisogna lasciare perfettamente pulita l’area dopo il pic-nic.

05042023