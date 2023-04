x x

SARONNO – Si è confermata un successo la manifestazione organizzata oggi, mercoledì 5 aprile, dal coordinamento Quattro passi di pace Saronno per alunni e studenti saronnesi. Si tratta della seconda edizione la prima è stata realizzata, sempre prima di Pasqua l’anno scorso.

Alle 10 in piazza Libertà si sono radunati prima i più piccoli, alunni delle materne ed elementari poi raggiunti dai compagni di medie e superiori.

Presenti praticamente tutte le scuole: Damiano Chiesa, Pizzigoni, Sant’Agnese, Ignoto Militi, Rodari, Vittorino da Feltre e San Giovanni Bosco, Leonardo da Vinci, Bascapè, Zappa, Grassi, Ipsia, Prealpi ePadre Monti. Tanti i lavoretti portati dai bimbi da magliette personalizzate a striscioni.

“Distanziati ci uniremo con bandiere della pace” il filo conduttore della mattinata.

A salutare i partecipanti ringraziandoli per l’entusiasmo e l’energia parlando di dialogo e ascolto l’assessore all’istruzione Gabriele Musarò presente con il sindaco Augusto Airoldi che ha invitato i bimbi a impegnarsi per fare la pace “quando sarete grandi come noi”.

Essenziale per la buona riuscita dell’evento la presenza della polizia locale che ha accompagnato le classi dagli istituti al centro e sorvegliato la zona con i droni.

Quattro Passi di Pace di Saronno comprende: Acli Saronno, Anpi Saronno, Associazione Bellerio, Asvap4, Auser Saronno, AvulssS Saronno, Centro di Incontro, Comunità Pastorale di Saronno, Emergency Gruppo di Saronno, Fiab, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo, L’Isola che non c’è, Masci Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, Resq Saronno, Semplice Terra, Sulle orme di Maria Lattuada, Villaggio Sos Saronno

