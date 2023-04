x x

MISINTO – Grande cordoglio per l’ultimo saluto a Juan Carlos Iannuzzi e la moglie Patricia Morales morti nell’incidente avvenuto in A8 lo scorso 26 marzo. La coppia era appena sbarcata all’aeroporto di Malpensa e si stava recando adal figlio, per restare qualche giorno con lui. L’incidente era avvenuto alle 11 sulla corsia sud della A8, aveva coinvolto diversi mezzi. In particolare un van Mercedes aveva violentemente tamponato la Renault sulla quale si trovava la coppia argentina. Il figlio di Juan Calro, che ha 34 anni, ha autorizzato l’espianto degli organi.

A celebrare i funerali oggi pomeriggio don Giancarlo Moscatelli parroco di Misinto e Lazzate che nell’omelia ha spiegato: “Davanti ad ogni morte ciascuno rimane sgomento, specialmente se avviene in modo inaspettato e tragico. E’ comunque giusto fare memoria di tutto quanto di loro ci si ricorda di bello. Teniamo con noi anche quanto abbiamo ricevuto”.

Tanti i ricordi che si sono susseguiti da quelli del colleghi a quelli dei cugini che hanno ricordato “la loro energia che accompagnerà per sempre la vita di tutti noi che rimaniamo”.

