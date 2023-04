x x

CARONNO – Turno prepasquale di campionato, la Caronnese per la trentesima giornata di campionato è di scena a Sona. Ultima contro penultima, per entrambe il destino sembra segnato ma il pareggio contro l’Arconatese ha dimostrato come i rossoblù vogliano onorare il campionato da qui fino alla fine.

Simone Moretti: “Affrontare le partite con serietà e dignità”

Proprio dopo la buona prestazione contro l’Arconatese, Simone Moretti parla della partita contro il Sona: “Questa deve essere la strada, a prescindere dalla situazione. Bisogna andare ad affrontare con grande serietà e dignità ogni allenamento e ogni partita perché da regalare non c’è nulla. Anzi, sono partite che per i ragazzi devono essere una vetrina nonostante la classifica. Dimostrare di avere temperamento e voglia nonostante tutto, con organizzazione e determinazione, può solo tornare utile in ottica futura”.

Alla scoperta del Sona

Penultimo in classifica con quattro punti in più della Caronnese, il Sona è l’unica formazione non lombarda del girone B di Serie D. Percorso simile alla Caronnese, anche loro hanno richiamato in panchina Nicola Zanini ma la situazione è rimasta complicata. nonostante due settimane fa sia arrivata la vittoria sul Città di Varese. Tra i volti noti l’ex Varesina Alessio Cargiolli, mentre sarà sfida da ex per il nostro Gilles Duguet. L’unico precedente è quello dell’andata, la vittoria per 2-1 con le reti di Gaeta e Achenza.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Mariani Silvio, Pandini Simone, Soddu Federico.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Diatta Papa Bakary, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.

