SARONNO – “E’ una persona educata che non crea problemi. Anzi neanche chiede soldi. Arriva posiziona il suo tappeto realizza la sua scultura davanti a grande e piccoli che lo guardano e lo fotografano e poi riprende tutto e va via. Perchè accanirsi con lui? Perchè privare tutti di un bel diversivo?”.

E’ la domanda che si sono fatti ieri pomeriggio i commercianti del centro storico quando hanno saputo dell’intervento della polizia locale per allontanare l’artista della sabbia. E’ successo intorno alle 16 nella zona di corso Italia. L’artista della sabbia è una figura nota nell’intero comprensorio. Gira i centri storici del Varesotto ma anche della provincia di Milano. Arriva, srotola il suo tappeto rosso e armato di pennelli e palette realizza sculture di sabbia, solitamente un cane in varie pose.

Sono tante mamme e bimbi che si fermano a guardare e spesso a scambiare due parole come fanno anche gli stessi commercianti. “E’ stata una grande amarezza vedere la polizia locale invitarlo ad andarsene perchè non è autorizzato e il regolamento comunale non lo consente. E’ qualcosa di attrattivo e anche piacevole perchè non concentrarsi sui casi di degrado e di spaccio che interessano purtroppo troppo spesso il nostro centro storico?”

(foto archivio)

