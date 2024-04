Città

SARONNO – Nel giro di pochi giorni le demolizioni in corso Italia sono già a buon punto, scomparso l’edificio che un tempo al pian terreno ospitava un storico panificio, ed altri negozi, ora le ruspe stanno lavorando sul “retro” dove si sta abbattendo anche la vecchia corte da tempo abbandonata e che fa parte dello stesso comparto.

Il dettagli del progetto

Il progetto era stato approvato in consiglio comunale all’unanimità nel 20121 dopo la presentazione dell’allora assessore alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti. Il piano di recupero prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio d’angolo tra corso Italia e vicolo Santa Marta e la demolizione con successiva ricostruzione di un nuovo edificio residenziale sei piani fuori terra del fabbricato posto tra la vecchia chiesa e l’edificio all’angolo con via Genova. In sostanza, è stato abbattuto lo stabile inutilizzato dove in passato c’erano stati anche crolli dal controsoffitto e sarà rinnovato l’intero comparto.

03042024