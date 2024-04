Città

SARONNO – Un “monolite” di lamiera è comparso a metà corso Italia, nel centro storico di Saronno: grande curiosità, ieri c’è stato un andirivieni di persone per tutto il giorno, per il cantiere relativo alle manutenzioni straordinarie dello stabile che si trova all’angolo con vicolo Santa Marta che è stato letteralmente ricoperto da una impalcature in lamiera, che non passa assolutamente inosservata.

Un intervento legato alle opere che si stanno effettuato in questi giorni ma che sicuramente balza all’occhio: in tanto aspettano di vedere cosa svelerà il “dietro le quinte” una volta che sarà rimossa questa intelaiatura metallica.

In corso Italia da quelle parti si stanno sviluppando tre cantieri in contemporanea.

(foto: lo stabile situato fra corso Italia e vicolo Santa Marta, che è stato ricoperto di lamiere)

