Città

SARONNO – Ha suscitato grande curiosità stamattina, mercoledì 27 marzo, l’avvio del cantiere in corso Italia. Una novità che non è passata inosservata ne per la rapidità come cui si è arrivato all’abbattimento ne per i tentativi di evitare che macerie si spargessero ovunque.

QUI L’ARTICOLO SULL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Il piano di recupero prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio d’angolo tra corso Italia e vicolo Santa Marta e la demolizione con successiva ricostruzione di un nuovo edificio residenziale sei piani fuori terra del fabbricato. In sostanza sarà abbatto uno stabile inutilizzato, dove in passato ci sono stati anche crolli dal controsoffitto e sarà rinnovato l’intero comparto. Prima del passaggio in consiglio comunale l’intervento, che prevede una continuità con l’edificio adiacente, ha ottenuto un informale nullaosta dalla Soprintendenza richiesto dalla progettista se pur non ci fossero vincoli.

guarda tutte le foto 6



Saronno, demolizione in corso Italia: il cantiere sotto la pioggia (foto)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti