SARONNO – “Da questa settimana gli uffici demografici sono stati potenziati”. Inizia così la nota diffusa stamattina dall’Amministrazione comunale.

“Come preannunciato, l’Amministrazione comunale ha implementato i servizi attraverso un aumento del numero degli sportelli di front office e attraverso il sistema del “saltacode”.

Grazie all’incremento di personale e alla riorganizzazione degli uffici, sono attivi cinque sportelli di front office, tre in più di quanto avveniva in passato, in modo da aumentare la velocità dei servizi e la flessibilità. Tre di questi sportelli sono dedicati ai rinnovi e al rilascio delle nuove carte d’identità, con la riduzione sistematica dei tempi di attesa per gli appuntamenti. Per quanto riguarda gli appuntamenti già fissati attraverso il portale del Ministero che risultano più lontani nel tempo, gli uffici hanno già iniziato la ricalendarizzazione degli stessi, dando priorità ai documenti già scaduti e a quelli necessari in seguito a smarrimenti o furti: i cittadini inseriti in queste casistiche verranno contattati direttamente dal Comune.

L’accesso a tutti e cinque gli sportelli di front office da lunedì 3 aprile avviene attraverso il “saltacode”, lo stesso sistema utilizzato al Palazzo delle Stelline a Milano in un hub vaccinale che gestiva circa 15000 persone al giorno: il sistema consente una programmazione dei turni in funzione del tipo di servizio richiesto e quindi dei tempi necessari per servire i cittadini che, in attesa di essere chiamati, possono accomodarsi

sulle sedute allestite in atrio e visualizzare sul tabellone elettronico la situazione della “chiamata allo sportello”.

