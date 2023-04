x x

SARONNO – “Nel quinquennio dell’amministrazione Fagioli l’Istituzione ha assunto a tempo indeterminato solo due persone, stipulando contratti a tempo determinato esclusivamente per 10 mesi, e cedendo allo Stato ben due scuole dell’istituzione, precisamente quelle di via Novara e via Galilei: un’amputazione notevole nel surreale silenzio della cittadinanza e dei sindacati”.

Inizia così la nota di Lisalberta Castaldi presidente dell’istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne saronnesi.

“Dopo due anni e mezzo, abbiamo appena comunicato l’apertura del bando per l’assunzione di 4 persone a tempo indeterminato e per incarichi a tempo determinato anche a 36 mesi: mai avvenuto prima. Una delle nostre strutture sta vivendo una ristrutturazione radicale e stiamo riorganizzando gli uffici per implementare e ottimizzare la nostra offerta educativa. Ovviamente, non ci sogniamo nemmeno di cedere strutture e ridurre l’offerta.

Mi stupisce che la Lega ponga simili quesiti dal momento che nel consiglio di amministrazione siede un loro lucido e attivo esponente, l’ingegnere Davide Borghi, che ha partecipato anche alla seduta di approvazione del bilancio. Trovo strano che non ne siano a conoscenza.

In ogni caso, anche una non approfondita lettura di dati e numeri consente di appurare che stiamo agendo in un’ottica di crescita e consolidamento dell’Istituzione Zerbi, decisamente in controtendenza rispetto alle “amputazioni” e alla contrazione della gestione precedente.

Per quanto riguarda le chiusure anticipate dovute alle riunioni sindacali, ricordo che queste ultime sono un diritto insindacabile dei dipendenti di qualsiasi realtà.

