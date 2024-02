Città

SARONNO – Ad un mese dalle voci sulle dimissioni della presidente Lisalberta Castaldi (mai confermate mai smentite dall’Amministrazione comunale) riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale relativo alla nomina del nuovo presidente dell’istituzione Zerbi.

Occuparsi della cura dei più piccoli è una delle più antiche e nobili tradizioni della nostra città. L’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi, già dalla seconda metà del ‘800, gestisce le scuole dell’infanzia per conto del Comune di Saronno. Tutte le Amministrazioni, che si sono succedute in questi lunghi anni, hanno investito e consolidato questo servizio molto gradito a migliaia di famiglie saronnesi. Eccezione a questa “saronnesità” è stata quella dell’Amministrazione 2015 – 2020, che ha ceduto allo Stato ben due diverse scuole: quelle di via Novara e via Galilei. “La nostra Amministrazione – spiega il sindaco augusto Airoldi – ha riannodato i fili di questa tradizione saronnese, nominando alla presidenza Lisalberta Castaldi, tornando ad investire nell’assunzione dei dipendenti e vincendo un bando Pnrr per la completa riqualificazione del plesso Marcello Candia.

QUI L’ARTICOLO SULLE DIMISSIONI DI LISABERTA CASTALDI

Con le dimissioni di Castaldi , rassegnate per motivi strettamente familiari, non viene certamente meno questo nostro impegno: le famiglie saronnesi stiano tranquille, intendiamo continuare ad investire per migliorare e rendere sempre più attrattivo questo servizio”. È in questa ottica che va letta la nomina a nuovo presidente dell’istituzione di Giuseppe D’Elia, che, da oggi, assume formalmente la carica.

“Ringrazio D’Elia per aver accettato questo incarico – conclude il sindaco Airoldi – a nome dell’intera Amministrazione, a cominciare dall’assessore all’Istruzione, Politiche giovanili e Sport, Gabriele Musarò, gli assicuro la nostra piena collaborazione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti