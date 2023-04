x x

SARONNO – Rissa in via Marx a Saronno: tre feriti, due sono fratelli. Sul posto l’intervento delle pattuglie dei carabinieri.

Un inseguimento a folle velocità tra il centro e l’ingresso dell’autostrada A9 per cercare di sfuggire ai carabinieri. Per di riuscire ad allontanarsi due spacciatori hanno lanciato dall’auto un panetto di hashish di oltre un chilo e due etti di cocaina. E’ quello che è successo nel corso del fine settimana a Mozzate.

“Istituzione Zerbi, continuano le assemblee sindacali in orario scolastico con disagi per le famiglie saronnesi”. Inizia così la nota della segreteria politica della Lega in merito alla situazione dell’istituzione Zerbi che in città si occupa delle scuole dell’infanzia.

04042023