CARONNO PERTUSELLA – Falso carabiniere in azione a Caronno Pertusella: si è presentato all’uscio di casa di una anziana di 90 anni, è riuscito a farsi aprire ed a guadagnarne la fiducia; ed a farsi consegnare denaro ed ori per un valore complessivo di circa 8.000 euro.

Alla pensionata il finto carabiniere ha riferito che una parente era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che aveva bisogno di soldi per evitare guai, lui glieli avrebbe dovuti portare. Ovviamente era tutto falso, presi soldi e gioielli è svanito nel nulla e manco a dirlo, non c’era stato alcun incidente stradale che avesse coinvolto alcun parente della anziana. Solo più tardi l’anziana si è resa conto di essere stata raggirata, ed ha avvisato le forze dell’ordine. È stata presentata una denuncia contro ignoti.

