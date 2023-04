x x

SARONNO – Un gruppo di stranieri che urlavano, si rincorrevano e si azzuffavano: questa la scena a cui si sono trovati ad assistere l’altra sera alle 21.30 i volontari parrocchiali che in piazza Libertà stavano attendendo l’arrivo della via crucis, che aveva appena fatto tappa davanti al Santuario della Beata vergine ed in piazza Avis.

Gli esagitati, che hanno iniziato a litigare senza apparente ragione, si sono quindi divisi in due gruppi, uno dileguatosi sotto i portici di corso Italia e l’altro in via Mazzini; il tutto solo qualche istante prima che la processione della via crucis, con i sacerdoti saronnese, le autorità e tanti cittadini facesse il suo ingresso in piazza Libertà. Dove è l’ennesima rissa fra stranieri che si verifica negli ultimi mesi.

