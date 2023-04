x x

CARONNO PERTUSELLA – A quanto pare ultimamente gli sportivi locali e la polizia urbana non vanno proprio d’accordo, nel Saronnese. Dopo i blitz della vigilanza saronnese e le tante multe distribuite ai tifosi andati a vedere la partita del Fbc Saronno allo stadio di via Biffi, e che avevano parcheggiato in divieto; un analogo copione lo si è visto ieri nel tardo pomeriggio attorno al campo da softball di Bariola dove i padroni di casa della Rheavendors Caronno giocavano contro Pianoro, seconda giornata di serie A1. Tantissima gente nell’impianto, in quel momento erano le 18 e c’erano oltre 200 persone, ed all’improvviso l’arrivo di una pattuglia della polizia locale; multati tutti quelli che fuori avevano parcheggiato “male” in via Rossini.

Erano le auto in divieto? Senz’altro sì, molte posteggiate anche in parte sul marciapiede. Davano qualche fastidio? Probabilmente no, da anni tutti parcheggiano lì e non ci sono mai stati problemi. C’erano alternative di parcheggio? Nelle vicinanze proprio no, considerato che il parcheggio preposto all’uso dei tifosi, indicato con tanto di cartello, è da tempo di fatto occupato da alcuni mezzi e roulottes, e quindi non può essere utilizzato. Da quelle parti, estrema periferia, di sabato ci va qualcun altro al di fuori di chi si reca al campo da softball? Probabilmente no, anche in questo caso, perchè ci si trova in zona industriale.

Insomma, come a Saronno, un poco di flessibilità avrebbe forse evitato a tante persone si ritrovarsi a pagare una contravvenzione di 89 euro, così salata considerando anche la sosta parzialmente sul marciapiede. Almeno, chi era a vedere le due partite fra Caronno e Pianoro si è divertito, sono state gare intense ed emozionanti ed è finita con un “pareggio”.

(foto: polizia locale fuori dal campo di softball di Caronno Pertusella, ieri molti tifosi sono stati multati)

