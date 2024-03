Cronaca

SARONNO / COGLIATE – Ancora una emergenza nel centro storico cittadino: la scorsa notte alla 1.40 è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa saronnese in piazza Libertà a Saronno per soccorrere una donna che stava male, le è stata diagnosticata una intossicazione da sostanze pericolose; ed è stata trasportata in ospedale, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

All’ospedale di Saronno è stato portato, all’alba di oggi, anche un ciclista investito a Cogliate: il sinistro si è verificato alle 6.40 in piazza Roma, è rimasto ferito un ragazzo di 26 anni; sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed i carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del sinistro. Il ventiseienne non ha comunque riportato gravi lesioni.

