SARONNO – E’ arrivato in pronto soccorso poco prima di mezzogiorno di ieri, domenica 9 aprile giorno di Pasqua, accompagnato dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che l’ha soccorso prestandogli le prime cure in piazza Cadorna davanti al bar della stazione ferroviaria.

L’uomo era stato evidentemente aggredito e malmenato e ne portava tutti i segni tanto che il personale per una mezz’ora gli ha medicato contusioni ed escoriazioni sul posto. Tutto è iniziato alle 11 nei pressi della stazione quando è arrivata la richiesta di aiuto da alcuni passanti per una colluttazione. Arrivato sul posto il personale sanitario ha trovato un 52enne ferito. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri. I militari hanno cercato di capire dall’uomo chi l’avesse aggredito ma il saronnese decisamente alticcio non ha saputo fornire informazioni ne sulle motivazioni ne sull’aggressore. Forse ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza della stazione.

