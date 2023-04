x x

SARONNO – Movimentata vigilia di Pasqua alle porte del centro storico per una violenta lite scoppiata tra un’inquilina e il padrone di casa. Le motivazioni della lite, avvenuta intorno alle 16,30, non sono state rese note ma certo i due hanno iniziato con un’animata discussione passando poi dalle urla alle mani. Spintoni ed anche qualche schiaffo tanto che i vicini hanno dato l’allarme.

Così in via 25 Aprile sono arrivati gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. La donna ha ricevuto alcune cure sul posto e poi è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. I vigili hanno identificato i due protagonisti del movimentato episodio e saranno proprio l’uomo e la donna che dovranno decidere se dimenticare l’accaduto a dar seguito ad una denuncia portando la vicenda in tribunale.

