x x

SARONNO – Pasquetta per molti significa griglia con la famiglia e con gli amici. E se ci si è dimenticati qualcosa di buono per il menù? Niente paura, anche oggi è possibile andare a fare compere di alimentari e non solo. A Saronno, ad esempio, in via I maggio Carrefour era aperto anche ieri; il Centro di Arese è aperto nella giornata odierna dalle 9 alle 22 mentre il centro commerciale di Limbiate, dove c’è anche Carrefour è aperto dalle 8 alle 21 (il supermercato) e dalle 9 alle 20.30 (i negozi) con ristoranti e bar in funzione dalle 9 alle 21.

Da Tigros sull’ex statale Varesina a Gerenzano oggi aperto dalle 8.30 alle 20; stesso orario per il punto vendita che si trova in via Miola a Saronno.

Oggi c’è anche Esselunga, che sia il punto vendita di Saronno, Solaro o nei dintorni, apertura prevista a partire dalle 8 e sino alle 20.

10042023