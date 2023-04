x x

SARONNO – Si è rinnovata anche quest’anno un’apprezzata e golosa tradizione dell’istituto di via Antici dove in occasione della Pasqua l’Associazione Genitori Agim ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi per le attività e i materiali della scuola elementare Ignoto Militi.

Un’iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione con due pasticcerie saronnesi Ines e Al Santuario a cui vanno i ringraziamenti dei genitori e di tutto il plesso scolastico.

L’estrazione finale della lotteria si è tenuta, sfruttando una bella giornata di sole, nel cortile della scuola di via Antici alla presenza di bimbi, insegnanti dei genitori dell’associazione e del preside Alberto Ranco. E’ stato un bel momento di festa e condivisione e un’occasione anche per un momento di scambio degli auguri.

