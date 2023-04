x x

SARONNO – Dopo le sollecitazioni del M5S di Saronno sulle comunità energetiche si è concretizzata la richiesta con una mozione a prima firma Giuseppe Calderazzo in appoggio col gruppo consiliare Obiettivo Saronno. Analoga mozione è già stata presentata dai consiglieri del M5S in diversi Comuni e a Varese è stata approvata dopo la presentazione del consigliere Luca Paris, da poco esponente del M5S.

“Ringraziamo pertanto il consigliere Giuseppe Calderazzo e il gruppo di Obiettivo Saronno che si sono resi disponibili ad accogliere la nostra richiesta di portare in aula una mozione su un tema che, da quanto emerso nelle sue dichiarazioni, lo stesso Assessore Casali approverebbe, manifestando tuttavia la sua difficoltà ad individuare una figura idonea alla gestione del progetto. A questo proposito rassicuriamo l’assessore in quanto non ci risulta l’assenza di una tale figura nell’organico comunale, riteniamo pertanto che il reale problema sia prettamente di natura politica. Ricordiamo che il bando regionale sulle Cer scadrà il 30 aprile 2023, da qui la necessità di accelerare i tempi con un sollecito intervento di questa amministrazione al fine di poter attingere alle risorse economiche previste entro i tempi consentiti. L’iter prevede una serie di adempimenti amministrativi tra cui un percorso di partecipazione sia per la costituzione e adesione che per la stesura di uno statuto costitutivo e di un regolamento, tramite una delibera comprendente tutti gli aspetti politici e tecnici . Ci auguriamo che la mozione venga quanto prima discussa in aula in modo tale che tutta la cittadinanza sia quanto prima informata e coinvolta su questo tema di interesse collettivo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione