x x

SARONNO – Avrebbe dovuto andare a fare una visita proprio oggi martedì 11 aprile ma quando la nipote l’ha chiamata per gli ultimi accordi non ha risposto facendo scattare l’allarme. Sul posto poco dopo l’una sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I pompieri del distaccamento di Saronno sono scesi dal quarto piano al terrazzo della donna con la scala a ganci. Entrando in casa hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’anziana 81enne. Confermata la morte naturale arrivata dopo un malore. Sul posto, il palazzo tra via Miola e via Parini, sono arrivati oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Le operazioni di soccorso e di recupero della salma non sono passate inosservate nel quartiere dove la presenza della pattuglia dei militari e l’autopompa dei pompieri ha suscitato grande curiosità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione