SARONNO – C’è chi ha contattato la scuola, chi ha contattato direttamente il Municipio: sono diverse le mamme preoccupate per le temperature che domani mercoledì 12 aprile i bimbi e gli studenti saronnesi torneranno nei plessi scolastici cittadini.

Le scuole sono chiuse da qualche giorno per le vacanze di Pasqua e quindi anche il riscaldamento è spento. Malgrado il sole primaverile le temperature sono decisamente basse tanto che anche in case private e appartamenti il freddo si fa sentire. Dal Comune giovedì 6 aprile la conferma dell’obbligo di spegnere i riscaldamenti. “In base alla normativa in vigore (Decreto Cingolani) che disciplina il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, le abitazioni, i negozi, gli uffici privati saronnesi dovranno spegnere il termostato a partire da sabato 8 aprile, in quanto la fascia climatica E (in cui è collocata la nostra città) prevede che, al netto di proroghe, gli impianti possano funzionare per 13 ore giornaliere, con una temperatura massima di 19 gradi, dal 22 ottobre sino al 7 aprile 2023″.

Unici autorizzati a tenere accesi riscaldamenti gli edifici sensibili “dove possibile mantenere l’accensione sino al 15 aprile, per un massimo di 6,5 ore giornaliere ed una temperatura massima di 19 gradi. La deroga è quindi consentita agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione”.

Scuole elementari, medie e superiori non rientrano nelle fattispecie per cui è previsto accensione da qui la richiesta dei genitori di una deroga: “In questi giorni fa decisamente freddo stare seduti tutta mattina non sarà decisamente piacevole in un classe dove il riscaldamento è spento diversi giorni viste le vacanze di Pasqua”. I genitori hanno contattato la scuola, ad esempio l’istituto Ignoto Militi, e il comune (proprietario degli stabili) per chiedere l’accensione del riscaldamento da domani quando i bimbi torneranno in classe: “Abbiamo sentito sia l’ufficio stabili che l’ufficio scuola e speriamo che ci sia l’attenzione dal comune di garantire una temperatura che non costringa gli studenti a stare con giacche e cappotti”.

Una deroga allo spegnimento dei riscaldamenti è arrivato negli ultimi ore con alcuni provvedimenti delle Amministrazioni comunali come quella di Tradate.

(foto archivio)

