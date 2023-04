x x

CARONNO PERTUSELLA – L’associazione Fare Arte di Caronno Pertusella apre le porte ai nuovi interessati: sabato 15 aprile, dalle 10 alle 18, sarà possibile mettersi alla prova con pennelli e colori, per scoprire la propria passione artistica.

La manifestazione, che si terrà nella sede dell’associazione in via Adua 169, sopra alla sede di Auser, è ad ingresso libero e si rivolge a tutti coloro che si approcciano per la prima volta al mondo della pittura, offrendo la possibilità di creare un’opera d’arte che rimarrà poi nelle mani del suo autore.

L’associazione Fare Arte offre da anni corsi di pittura, ma anche iniziative e attività rivolte alla cittadinanza: come mostre, o attività con i più piccoli.

(foto d’archivio: i membri dell’associazione Fare Arte a Rigiocando)