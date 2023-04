x x

CERIANO LAGHETTO – Con l’avvicinarsi dell’estate, si avvicinano anche i summer camp. In collaborazione con il comune, la società Asd Ceriano Laghetto ha organizzato il Ceriano Summer Camp, un’occasione unica di divertimento, amicizia, ma anche di allenamento e insegnamento.

Sono aperte, infatti, le iscrizioni per il campo estivo per i ragazzi che vanno dall’annata 2010 all’annata 2017. Il camp si svolgerà nel campo sportivo comunale di Ceriano Laghetto e si articolerà in tre settimane nel periodo incluso tra il 26 giugno e il 14 luglio, con la possibilità di usufruire di una, due o tutte le settimane disponibili. Il corso verrà guidato da un allenatore dotato di qualifica Uefa B e dallo staff tecnico, che forniranno la miglior formazione possibile ai ragazzi. Gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 9 fino alle 17. Il costo per gli iscritti sarà differente in base al numero di settimane per cui si è prenotati:150 euro a settimana; 140 euro due settimane; 130 euro tre settimane.

Il prezzo includerà non solo la mensa, ma anche il kit di abbigliamento fornito di maglietta, pantaloncini e calzettoni di allenamento. Per l’iscrizione il numero da contattare sarà il seguente: 3886321343, oppure a disposizione è anche l’email: [email protected]

Alessandro Ingenito

(foto archivio)

12042023