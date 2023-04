x x

LAZZATE – Sabato 15 e domenica 16 aprile il Borgo di Lazzate ospiterà l’edizione numero 17 del Mercatino di Primavera, con i suoi colori, i profumi e le iniziative culturali-artistiche ad esso collegate.

Un evento che quest’anno tornerà in tutto il suo splendore in formato non ridotto e quindi sviluppandosi sui due giorni, dopo gli anni difficili della pandemia. Nei caratteristici vicoli del borgo, come da tradizione, dalle 10 alle 19 ci si potrà imbattere nel ricercato mercatino di piante e fiori con un’ampia varietà di proposte: numerosi espositori, infatti, esporranno non solo piante, fiori, strumenti per il giardinaggio, hobbistica e oggettistica ma anche, per i più golosi, prodotti enogastronomici di assoluta qualità non solo dalla Lombardia ma anche da varie regioni italiane.

Il week-end di festa sarà impreziosito da alcuni appuntamenti culturali e di intrattenimento per tutti: a “Casa Volta”, in piazza Don Antonio Galli, sarà allestita una mostra dal titolo “La grande bellezza” a cura di Maria Cristina Volonté che proporrà una ideale passeggiata nella natura. L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato alle 11.

Come ogni anno, il Mercatino di Primavera è anche festa che si rivolge non solo agli appassionati dal pollice verde ma che ha uno sguardo privilegiato verso i più piccoli. Per loro vi saranno i laboratori dedicati sul rialzo di Casa Volta, in piazza Don Antonio Galli sabato pomeriggio alle 15. Mentre, domenica, sempre alle 15 il “volo di farfalle variopinte” impreziosirà ancor di più il Borgo con una parata di trampolieri, a cura del Teatro dell’Aleph.

Contribuirà a rendere indimenticabile questa diciassettesima edizione anche il “Pit stop floreale” che avverrà domenica, sempre alle 15: si tratta di una esibizione di auto storiche a cura dell’Associazione “Brianza nel cuore”.

“Questa festa nel corso degli anni ha saputo entrare sempre di più nel cuore dei Lazzatesi, ma anche delle migliaia di visitatori che ad ogni edizione vengono ad ammirare il nostro Borgo dalla Brianza e un po’ da tutta la Lombardia. Li aspettiamo anche quest’anno!” afferma il sindaco Loredana Pizzi.

