SARONNO – Dal 12 al 19 aprile tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da venerdì 14 aprile:

SCORDATO di Rocco Papaleo. Il film narra la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, cambia quando incontra una fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva”. Con Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel.

Venerdì 14 ore 21.00

Sabato 15 ore 17.30 – 21.00

Domenica 16 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 17 ore 21.00

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Prosegue con grande successo da venerdì 14 aprile: AIR la storia del grande salto di Ben Affleck. Il film segue la storia del venditore di scarpe Sonny Vaccaro e come ha guidato Nike nella sua ricerca del più grande atleta nella storia dello sport: Michael Jordan. Con Matt Damon e Ben Affleck.

Venerdì 14 ore 21.00

Sabato 15 ore 17.30 – 21.00

Domenica 16 ore 15.00 – 21.00

Appuntamento con l‘Opera al Cinema: CENERENTOLA in diretta dal Royal Opera House di Londra. Incantare la sua epoca, vivi l’esperienza del balletto tramite la magia del grande schermo.

Mercoledì 12 aprile ore 20.15 e alle ore 19.15 incontro di introduzione all’opera.

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: BELLE & SEBASTIEN – NEXT GENERATION– un’avventura travolgente per un ragazzino di dieci anni che difende a tutti i costi il destino di un cane. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 15 aprile ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 16 aprile ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Gli appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

Film a sorpresa: GODLAND, Nella terra di Dio regia di Hlynur Palmason. Un sacerdote parte per l’Islanda e si ritrova a mettere in discussione la sua moralità. Il film ha ottenuto 1 candidatura agli European Film Awards.

Al Nuovo Cinema Prealpi:

Mercoledì 12 aprile ore 15.30

Al Cinema Silvio Pellico:

Mercoledì 12 aprile ore 21.00 (cambio sala)

Giovedì 13 aprile ore 15.30 – 21.00

Prossimo appuntamento LIVING regia di Oliver Hermanus. Un uomo londinese degli anni ’50 deve affrontare un’ultima pratica lavorativa prima di combattere con una malattia terminale. Remake del capolavoro di Kurosawa.

Al Cinema Silvio Pellico:

Martedì 18 aprile ore 20.45 con commento

Giovedì 20 aprile ore 15.30 – 21.00

Al Nuovo Cinema Prealpi:

Mercoledì 19 aprile ore 15.30 – 21.00

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

