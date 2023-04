x x

SARONNO – Ancora pochi posti disponibili per partecipare al convegno “Auto elettrica nel 2035: un futuro davvero sostenibile?” dedicato allo stop ai motori termici deciso dall’Europa, che si terrà a Saronno sabato 15 aprile alle 11, e che sarà moderato dal giornalista e conduttore tv Paolo Del Debbio, chiamato a intervistare un ampio parterre di politici ed esperti del settore per fare il punto sulle ricadute economiche e occupazionali del nuovo provvedimento europeo. Per prenotare gli ultimi posti rimasti, occorre compilare il form al link https://bit.ly/EventoID15aprile oppure chiamare il numero 345 334 9917.

“Non sorprende che questo tema abbia suscitato un grande interesse da parte del territorio – commenta l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, promotrice dell’incontro insieme al gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo – I cittadini, infatti, vogliono sapere come sarà la mobilità del futuro e, soprattutto, quali saranno le conseguenze pratiche ed economiche di questa imposizione di Bruxelles, che colpirà non solo i lavoratori e le famiglie, ma anche le aziende e gli occupati della filiera automotive. Nel corso del convegno, cercheremo quindi di capire, insieme ai relatori più qualificati, quanto la nuova norma comunitaria sia sostenibile da un punto di vista economico e sociale”.

All’evento, che si terrà presso l’Hotel della Rotonda, in via Novara 53, parteciperanno: Isabella Tovaglieri (Lega), componente della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Roberto Vavassori, membro del board Brembo Spa e del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica A.n.f.i.a., Gianluigi Casati, titolare della Fonderia Casati Spa, e Carlo Bellati, giornalista di AutoMoto.it.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione