GERENZANO – Pellegrinaggio a Roma ed in Vaticano per i giovani dell’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano. Sono stati tre giorni intensissimi: tra l’altro i gerenzanesi alla basilica di San Pietro hanno incontrato l’arcivescovo Mario Delpini e oltre 5000 altri giovani povenienti da tutta Italia, c’è stato il pranzo a Castel Sant’Angelo e la visita del colosseo; poi la partecipazione alla messa in piazza San Pietro con papa Francesco e l’incontro con monsignor Cristoforo Nykiel al Palazzo della Cancelleria.

Con un grazie finale alla suore della Riparazione che in questi giorni hanno ospitato il gruppo proveniente da Gerenzano.

(foto: alcuni momenti della visita dei giovani dell’oratorio di Gerenzano in Vaticano ed a Roma)

13042023