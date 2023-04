x x

SARONNO – Dopo aver ultimato le sfide amichevoli di spring training, il Saronno Baseball è finalmente pronto per scendere in campo e dare inizio alla propria stagione ufficiale di partite. Domenica 16 aprile, alle 17, Luca Perini e compagni affronteranno in trasferta il Bollate nel tradizionale opening game del Girone D del campionato nazionale di serie C. Sette giorni più tardi, domenica 23, il Saronno sfiderà invece in casa il Vercelli nella seconda giornata del torneo. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che i ragazzi hanno svolto finora, in palestra e in campo. Non vediamo l’ora di vederli in azione nella prima gara ufficiale della stagione su un campo particolarmente ostico come quello di Bollate – commenta il presidente Massimo Rotondo – Ci aspetta una stagione di crescita, dove l’obiettivo è quello di lavorare tanto e bene, cercando di migliorare con il passare delle settimane. Vogliamo ricoprire il ruolo di minavagante del torneo, con la possibilità di toglierci ogni tanto qualche bella soddisfazione”.

Il ruolo di manager del Saronno Baseball sarà ricoperto da Francisco Fernandez che, dopo una bella esperienza da giocatore in Repubblica Dominicana e anche nella vicina Senago, ha intrapreso da qualche anno la carriera di coach. “Sono molto contento di essere a Saronno e di poter allenare questi ragazzi, che mi hanno fatto subito una bellissima impressione. Ho subito visto un gruppo unito, con una gran voglia di crescere e di imparare. Cercheremo di mettercela tutta sin dalla prima partita stagionale” rimarca l’head coach nero-azzurro.

Oltre a Bollate e Vercelli, il Saronno affronterà nel corso della stagione Bovisio, Legnano, Novara, Porta Mortara e Rho.

Il roster 2023

Il roster completo del Saronno Baseball: Samuele Caccia, Gianmarco Caimi, Gianni Campi, Alberto Cavaliere, Emanuele Filiberto Cerbone, Alessandro Colombo, Luca Della Penna, Davide Ferrario, Andrea Gnemmi, Simone Graci, Domenico Grimaldi, Yatdier Hernandez Herrera, Matteo Marazzi, Matteo Moltrasio, Luca Perini, Davide Petrillo, Valerio Villa. Manager: Francisco Fernandez.

(foto: Baseball Saronno edizione 2023)

13042023