x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s in merito al presidio di domani per l’ospedale di Saronno.

Giornata decisamente importante quella di sabato 15 aprile per l’ospedale di Saronno. Un presidio e un corteo per il rilancio del nosocomio saronnese e della salute pubblica. Per il M5S avremo la partecipazione dell’ europarlamentare Maria Angela Danzì, componente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, e della Sottocommissione Salute a Bruxelles. Oltre alla Danzì parteciperà alla manifestazione la Consigliera Regionale M5S neoeletta Paola Pizzighini.

L’ospedale di Saronno non ha più bisogno di parole ma di interventi istituzionali, la sua precarietà non può più passare inosservata e benvenga il contributo di qualsiasi forza politica che con i suoi rappresentanti nelle sedi opportune possa farsi carico di portare avanti le istanze dei cittadini e dei dipendenti sanitari che assistono “impotenti” al collasso di questa grande struttura.

A questo evento è già previsto un seguito: partita la richiesta di un consiglio comunale aperto e una mozione sull’ospedale e la sanità pubblica, protocollati oggi a prima firma del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo, da poco passato al M5S, a cui hanno aderito il gruppo di Obiettivo Saronno e alcuni consiglieri del Pd. Una collaborazione trasversale che ci auguriamo porti gli esiti sperati”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione