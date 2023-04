x x

SARONNO – Nella mattinata di oggi venerdì 14 aprile davanti l’entrata principale del liceo scientifico GB Grassi di via Croce un centinaio di studenti hanno dato avvio ad una protesta per contestare la gestione dell’istituto riguardo alle attività Pcto, l’assenza del bar e delle macchinette e la scarsa efficienza della comunicazioni agli studenti.

La manifestazione, comunicata a tutti i docenti, studenti e presidenza tramite una missiva negli scorsi giorni, è stata organizzata a seguito dell’ultimo comitato studentesco tenuto lo scorso 11 aprile nel quale si sono evidenziate le diverse problematiche citate che si sono aggravate verso la fine di marzo.

Durante la protesta la preside Edelweiss Bonelli, insieme alla neo vicepreside Raffaella Giampietro, ha incontrato gli studenti davanti l’entrata dell’istituto. Il confronto però non è stato ritenuto “proficuo e soddisfacente” da gran parte degli studenti presenti che ritengono di aver ricevuto delle risposte “insufficienti ed evasive che non hanno portato a delle soluzioni concrete”.

Un nulla di fatto dunque che non placa le contestazioni anche dopo l’incontro con la presidenza del GB Grassi con diversi cartelloni con frasi tra cui “siamo il GB non le elementari”. La frase si riferisce direttamente alla volontà della preside di sorvegliare tramite i docenti gli studenti durante la loro permanenza nelle aule del liceo nell’intervallo di tempo successivo alle lezioni regolamentari e precedente ai vari corsi di recupero pomeridiani usato solitamente per pranzare. Come si legge nella missiva comunicata negli scorsi giorni e come è stato ribadito nella mattina odierna, la critica dei ragazzi non si focalizza sulla decisione della preside ma sulla “scarsa considerazione delle loro opinioni e sulla sua variazione di posizione dopo che è arrivata la disponibilità di tre docenti a svolgere l’attività di sorveglianza”.

I rappresentati d’istituto, inoltre, denunciano le promesse fatte negli scorsi comitati ma non mantenute dalla dirigente scolastica su questioni di importante rilevanza come una maggiore efficienza nella comunicazione agli studenti e maggiore chiarezza per la concessione degli spazi dell’istituto per eventi ed iniziative studentesche.

Aldo Falgares

