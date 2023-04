x x

CISLAGO – Troppo vento per la tradizionale mongolfiera della festa patronale di Sant’Abbondanzio. L’appuntamento era previsto per le 16.30 in piazza Toti, ma le condizioni metereologiche hanno reso impossibile il corretto innalzamento della mongolfiera.



L’appuntamento per vedere Cislago dall’alto è rimandato, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, a oggi 17 aprile, dalle 16.30.

Da non perdere oggi anche gli stand gastronomici in via Cavour, via don Nordi e piazza Toti.



Tutte confermate e molto apprezzate, invece, le altre attività per giornata di festa di ieri: bancarelle, stand gastronomici, visite guidate alla Chiesetta dell’Annunciata, ma anche tanti spettacoli e eventi messi in scena dalle associazioni locali. Molte le attività dedicate ai più piccoli: giostre, gonfiabili, ma anche laboratori e tanto sport – il tutto reso possibile dalla grande partecipazione delle realtà locali.

Molto partecipata la processione di Sant’Abbondanzio per le vie del paese, con partenza da piazza Toti.