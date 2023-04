x x

SARONNO – “Meglio tardi che mai, ma la maggioranza che ora stanzia 27 milioni di euro per l’ospedale di Saronno è la stessa che governa la Lombardia da 28 anni e che è quindi responsabile dello stato di abbandono in cui si trovano il nosocomio e i 200mila cittadini dell’area”, così Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, membro titolare della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e della Sottocommissione Salute pubblica.

“Sabato sono stata alla manifestazione di Saronno: l’enorme partecipazione dice del grande e grave disagio che da anni i saronnesi vivono, con un ospedale ridotto a un insufficiente numero di posti letto e il personale sanitario all’osso, con la mancanza di numerosi primari, specialisti, infermieri. Bene che ora si ripari al danno fatto, ma oltre ai soldi bisogna dire ai cittadini come sin da subito Bertolaso, Fontana e il centrodestra pensano di garantire il diritto alla salute pubblica. Sto predisponendo un’interrogazione al Parlamento europeo sulla situazione dell’ospedale di Saronno e della provincia, con un’attenzione particolare alle liste di attesa, alla mancata trasparenza dei dati sui tempi per le prenotazioni e l’esecuzione di visite e interventi e all’aumento esponenziale dei prezzi delle prestazioni in regime privato che rendono irrisori i rimborsi delle assicurazioni ” conclude Danzì.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione