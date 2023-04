x x

SARONNO – Una serie di telefonate arrivate a raffica al comando di piazza Repubblica nel pomeriggio di domenica.

“Salve, potete venire al Matteotti c’è una pecora che vaga da sola: rischia di essere investita”. Questo indicativamente il contenuto delle chiamate arrivate al centrale operativa della polizia locale che ieri pomeriggio intorno alle 16 si è subito attivata per una pecorella smarrita.

Le telefonate hanno aiutato i vigili a seguire i movimenti della fuggitiva: prima in via Sampietro, quindi in via Dall’Orto”. Doppia la mobilitazione degli agenti che da un lato hanno perlustrato il quartiere per cercare di trovare l’animale (per evitare che potesse provocare incidenti) dall’altro si sono attivati, in centrale, per trovarle una collocazione di emergenza.

In realtà non è servito. Come nelle migliori storie, e anche nelle parabole, la pecorella smarrita è stata trovata dal pastore. Accortosi che un animale si era allontanato dal gregge ha perlustrato la zona trovando presto la fuggitiva e riportandola dalle altre.

(foto archivio)

