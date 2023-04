x x

UBOLDO – Traffico rallentato al confine fra Saronno ed Uboldo per un tamponamento che ha coinvolto alcune vetture lungo la Saronnese, nei pressi del complesso dell’ex fabbrica Lazzaroni: sul posto le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso, l’accaduto nell’ora di punta – attorno alle 18.30 – non ha mancato di avere riflessi sulla viabilità locale in una zona nevralgica per il sistema viabilistico locale.

Da quantificare l’entità dei danni ai mezzi coinvolti nello scontro, mentre resta da chiarire la dinamica dell’accaduto (i rilievi sono stati eseguiti dai tutori dell’ordine); non è nota la presenza di eventuali feriti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: l’area al confine fra Uboldo e Saronno dove si è verificato il sinistro stradale, nel tardo pomeriggio odierno)

17042023