x x

SARONNO – Blitz al Parco Lura, controlli antispaccio dei carabinieri con lo squadrone cacciatori Puglia a Caronno.

Trenord seleziona nuovi capitreno: l’azienda ferroviaria ha aperto le candidature per ampliare il team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare richiesta entro il 7 maggio al link https://www.trenord.it/lavora-con-noi/.

80enne investita al Prealpi. Chiusa la strada.

Svizzeri derubati nel posteggio de “Il Centro” di via Luraghi ad Arese: appello sui social per recuperare il maltolto, che non è certo di valore trascurabile visto che dal furgone dei clienti elvetici del centro commerciale sono sparite tre motociclette.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

18042023