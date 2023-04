x x

SARONNO – Un momento di incontro per avere informazioni e cogliere al meglio l’opportunità offerta dal progetto “Vetrine illuminate” che il Did distretto del commercio e le Amministrazioni comunali di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo stanno portando avanti per riqualificare i centri storici usufruendo di importanti contributi di Regione Lombardia.

L’obiettivo è semplice ma importante per i paesi ma anche per le proprietà e i commercianti: la riapertura di negozi attualmente sfitti promuovendo l’incontro tra proprietari e titolari di attività in modo da far rinascere parti della città, riqualificarla, creare nuove opportunità di business ma anche di sviluppo e riqualificazione.

L’appuntamento per proprietari di attività sfitte ma anche per i commercianti è per martedì 18 aprile alle 18 al Salone Convegni di Confcommercio Ascom Saronno in via Ferrari 9 a Saronno. Non sarà un convegno o una conferenza ma un incontro molto concreto e pragmatico con soluzioni e informazioni utili, e un momento conviviale per fornire tutte le informazioni sul progetto e soprattutto rispondere a tutte le domande.

(foto archivio)