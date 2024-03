ilSaronnese

SARONNO – Venerdì 15 e sabato 16 marzo il Distretto del Commercio Antiche Brughiere, Ascom Saronno, con il patrocinio dei Comuni del Did Antiche Brughiere – Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Uboldo e Gerenzano, propongono lo “sbarazzo di fine inverno”.

Lo sbarazzo, simile allo sbaracco che settimana scorsa si è tenuto a Saronno, è la possibilità di offrire nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 marzo, promozioni e sconti, sui prodotti che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali del Did Antiche Brughiere.

Una possibilità creata recentemente dai commercianti e che incuriosisce molto anche per la scelta di esporre stand e tavoli con la merce super scontata all’esterno dei locali.

Un’iniziativa che sta facendo proseliti nei vari comuni tra le diverse attività commerciali. Ecco le prime adesioni

𝗚𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔𝗡𝗢 – Cristina Moiana Abbigliamento – Via Fagnani, 13 – Busnelli snc Materiali Edili – Via Boccherini, 1

𝐔𝐁𝐎𝐋𝐃𝐎 – Rideal Cartoleria – Via IV Novembre, 51/A – SpaccioOttica Ottico – Via IV Novembre, 139 – Nero Amaro Caffè Bar – Via IV Novembre, 123 – Celizioso Prodotti dietetici – Via IV Novembre, 107 – Materassi&Materassi – Via IV Novembre, 121 – Farmacia Comunale (A.G.E.S.) – Via IV Novembre, 60

𝗢𝗥𝗜𝗚𝗚𝗜𝗢 – Fisiohome Fisioterapista – Via Manzoni, 3

