SARONNO – “Rinnoviamo il nostro invito a partecipare al bando imprese in corso. A disposizione per le attività ci sono 200.000 euro ed il bando è stato prorogato fino al 31-03-2024”. E’ la segnalazione che arriva dal Did Antiche Brughiere ai commercianti del distretto.

QUI IL LINK CON TUTTE LE INFORMAZIONI https://tradelab.comunefacile.eu/uboldo/index.html

“Considerata la situazione verificatasi a seguito degli eventi atmosferici straordinari di fine luglio e valutata la possibilità di favorire una maggiore partecipazione al Bando da parte dei potenziali beneficiari e il massimo utilizzo delle risorse assegnate – spiega la presidente Rachele Grassi – grazie ad una proroga del termine di presentazione delle domande la chiusura del bando è stata posticipata al 31 marzo 2024”.

Le attività ammesse al bando sono:

Le attività che effettuano vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona

Le attività con vetrina su strada o situate al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti che dispongono di locali direttamente accessibili al pubblico

Le attività di commercio su area pubblica che detengono un posteggio fisso

Le attività di servizi alla persona anche qualora non abbiano vetrina su strada o non siano al piano terra degli edifici o all’interno delle corti

Sono ammissibile le spese per investimenti e promozione delle attività a partire dalla data del 28 Marzo 2022 e fino alla data di presentazione della domanda. Spese in conto capitale

Opere edili, impianti;

Arredi e strutture temporanee (escluse manutenzioni ordinarie);

Veicoli ad uso commerciale;

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, ecc



Spese di parte corrente

Consulenze, studi ed analisi;

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche applicazioni per smartphone, siti web;

Spese per eventi ed animazione, promozione, comunicazione, pubblicità;

Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività;

Formazione del titolare o dei lavoratori (esclusa quella obbligatoria per legge)

Le spese si intendono al netto di iva (esclusi i forfettari)

Investimento minimo

L’investimento minimo ammissibile considerato come somma delle spese in conto capitali e delle spese conto corrente è di 1.500 euro di cui almeno 500 euro in conto capitale con la possibilità di ottenere il 100% del contributo sulla spesa in conto capitale aggiungendo una pari cifra di spese in conto corrente ammesse al bando. Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Distretto del Commercio Antiche Brughiere scrivendo a [email protected]

