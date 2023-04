x x

SARONNO – Traffico rallentato ed enormi pozzanghere ai margini di molte strade fra centro e periferia: questa la situazione a Saronno con la pioggia intensa della giornata odierna. Le pozzanghere sono il principale problema per (i pochi) che si stanno spostando in moto o cibi, ed anche a piedi, col rischio di farsi involontariamente la doccia; ad esempio passando nella zona di via Varese vicino all’incrocio con via Balaguer, oppure lungo via Marconi.

Le previsioni di oggi

Nel corso del pomeriggio di oggi, fa saper eil servizio meteo di Regione Lombardia, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse su Alpi, Prealpi ed alta pianura, occasionali altrove. I fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio o temporale, quest’ultimi maggiormente probabili su media pianura e bassa pianura, specie centro-orientale, di debole o al più moderata intensità. In serata le precipitazioni coinvolgeranno ancora gran parte dei rilievi alpini e prealpini, mentre sulla pianura tenderanno ad attenuarsi o a cessare sui settori centro-orientali e ad intensificare sulla pianura occidentale. In questa fase saranno probabili rovesci di forte intensità su Prealpi Occidentali, Alto Lario, Valchiavenna, Brianza e Milanese occidentale, con possibilità di locali temporali. Su Verbano saranno possibili accumuli tra 60-100 mm, apporti che potranno cadere anche sui settori occidentali e settentrionali del Nodo idraulico di Milano e meridionali di Lario e Prealpi Occidentali. Le precipitazioni più intense sono attese nel corso della serata di oggi fino alle prime ore di domani.

Le previsioni di domani

Per la giornata di domani 21 aprile permarranno precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse o isolate sulla pianura, maggiormente probabili sui settori settentrionali. Nel pomeriggio attesa locale instabilità con rovesci e deboli temporali, maggiormente probabili quest’ultimi su media-bassa pianura e Appennino. Dalla serata precipitazioni in esaurimento.

