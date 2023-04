x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Dal 27 aprile si svolgerà il Torneo Internazionale organizzato da Polisportiva Solaro e patrocinato dal Comune di Solaro.

La grande pallavolo dal 27 aprile al primo maggio 2023 al palazzetto dello sport di corso Berlinguer per la quinta edizione del Torneo internazionale di pallavolo “Città di Solaro” organizzato dalla Polisportiva Solaro.

La manifestazione ritorna dopo gli anni di stop a causa della pandemia e ospiterà in paese oltre trenta squadre provenienti da tutta la Lombardia ed anche dall’estero, in particolare da Spagna, Belgio e Polonia.

L’evento sarà dedicato a Paolo Fusi, storico allenatore e volontario della società scomparso nel 2016 al quale è intitolata con una targa la palestra della scuola Pirandello.

La Polisportiva Solaro è un’Associazione Sportiva Dilettantistica orientata principalmente all’insegnamento della pallavolo. Nasce come società di podismo e pallavolo nel 1976, ma col passare degli anni si concentra in modo prevalente sulla pallavolo. Attualmente le sue squadre, composte da atleti tra i 6 ed i 35 anni di età, militano nei campionati giovanili ed anche nei campionati regionali senior di serie C

e D.

Da diversi anni esiste anche un corso di pattinaggio artistico e da due anni un corso di pilates. Nella stagione sportiva 2022/2023 l’associazione ha superato i 220 iscritti.

«Ormai da anni il torneo – spiega la Sindaca Nilde Moretti – organizzato dalla Polisportiva Solaro rientra nei grandi eventi sportivi ospitati nel nostro paese, nelle nostre belle strutture sportive. Conosciamo il lavoro che c’è dietro alla preparazione di un appuntamento così importante, di una manifestazione sportiva che nel corso del tempo ha saputo crescere, migliorarsi, impegnarsi edizione dopo edizione per

diventare sempre più accogliente e interessante. Per questo ci teniamo a ringraziare tutto il direttivo e tutti i volontari della vostra società, che svolgono un ruolo importantissimo per tutta la nostra comunità e questo evento è solamente il punto più alto di un’attività preziosa e instancabile. Ci piace che Solaro possa diventare per qualche giorno il centro di raccolta di così tanti talenti sportivi e ci piace che il torneo

rispecchi i valori dello sport così come noi l’intendiamo. Parlo di unione, collaborazione, partecipazione, apertura, rispetto e lealtà. Senza dimenticare la bellezza, la bellezza che lo sport può regalarci giorno dopo giorno, una sfida dopo l’altra, azione dopo azione. Permettetemi, da pallavolista, di aggiungerci anche il fattore spettacolo: io stessa non vedo l’ora di sedermi sugli spalti ed esultare per le giocate più divertenti ed entusiasmanti. In tanti anni trascorsi sotto rete, comprendo bene gli sforzi e le emozioni che ragazze e ragazzi spendono per la nostra pallavolo e mi sento ancora al loro fianco».

