SARONNO – “Non utilizzare gli ascensori” è il cartello che stamattina, venerdì 21 aprile, i saronnesi hanno trovato arrivando in Municipio. La pioggia di questa notte e questa mattina ha infatti creato non pochi problemi al palazzo comunale. I primi dipendenti arrivati in piazza Repubblica hanno trovato rigoli d’acqua e maxi pozze per le scale nei corridoi del piano terra ed anche nei due vani ascensori.

Ovviamente l’acqua è stata immediatamente asciugata così da ripristinare la fruibilità di scale e corridoi mentre per motivi di sicurezza gli ascensori sono ancora off-limits.

Non è certo una novità per il palazzo di piazza Repubblica che in caso di abbandonati piogge fa spesso i conti con allagamenti soprattutto nelle parti comuni ma in qualche circostanza anche nei singoli uffici.

