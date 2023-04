x x

GUSSAGO – Al via le finali regionali di serie C Gold (ininfluenti per l’Az Robur Saronno, che seconda in regular season è già promossa in serie B): oggi a Gussago gara 1 di semifinale con l’Olimpia Lumezzane padrona di casa dell’ex coach saornnese Massimo Bianchi è complicato, Diminic segna sempre e l’attacco litiga con il canestro, ma la partita si dimostra subito un crescendo.

Atomico attacco saronnese

Ma nel momento difficile c’è un infermabile Gabriele Pellegrini a tenere a galla il gruppo (23 punti in 19 minuti per l’ala 2002!), poi nel secondo tempo la partita inizia ad essere punto a punto e alla fine l’atomico attacco costruito da coach Renato Biffi esplode con 53 punti nei secondi 20 minuti e raggiunge quota 85 al 40′. Più che sufficienti per una super vittoria esterna che ci consegna la possibilità di provare a chiudere la serie già settimana prossima al PalaRonchi in Gara2!

Punteggio finale: Olimpia Lumezzane-Az Robur Basket Saronno 75-85

22042023