x x

ROVELLO PORRO – Esito favorevole di un bando di Regione Lombardia, che prevede un finanziamento al Comune di Rovello Porro per l’allestimento di un parco giochi inclusivi. L’area prescelta per la realizzazione del progetto è il parco di via verdi.

Il progetto prevede un finanziamento di 30.000 euro, su un costo totale previsto di 35.000 euro; ai fondi mancanti penserà direttamente l’Amministrazione civica rovellese tramite il proprio bilancio. Le opere partiranno a breve termine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il parco pubblico di via Verdi che presto ospiterà i giochi inclusivi, grazie al bando vinto dal Comune e dunque al finanziamento messo a disposizione da Regione Lombardia. Il cantiere per l’installazione dei giochi aprirà a breve)

22042023