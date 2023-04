x x

VERONA – La vittoria nell’anticipo di serie A, ieri sera, dell’Hellas Verona (2-1 sul Bologna) riapre i giochi per la salvezza in serie A. Grande traguardo per il mister dei gialloblù, il saronnese Marco Zaffaroni, già protagonista di una grande impresa sportiva, quando era arrivato lui a Verona quest’inverno l’Hellas era dato per spacciato. “Resta ancora parecchia strada da percorrere, quindi giusta soddisfazione per quel che è stato fatto ma niente festeggiamenti” le sue parole al termine della gara con gli emiliani.

I giornalisti hanno chiesto a Zaffaroni cosa l’avesse spinto a credere di poter raggiungere la salvezza con un Verona che appariva allo sbando: “Lo sguardo dei giocatori, mi ha convinto che i verdetti non erano stati ancora pronunciati. Anche contro il Bologna, una ottima squadra, ho visto quello spirito”.

Con il successo sui bolognesi l’Hellas, terz’ultimo, ha montaneamente raggiunto lo Spezia ed è a 2 punti dal Lecce: insomma, i giochi per la salvezza si sono riaperti. In serie B retrocedono le ultime tre.

